東京を中心にマンション価格が歴史的な高騰を続ける中、異例のスピードで事業を拡大させている『オープンハウスグループ』。戸建て・マンション・ホテルの“三刀流”で挑む狙いとは。【写真を見る】ホテル事業にも参入「オープンハウス」の“三刀流”成長戦略とは？【Bizスクエア】 箱根にホテル開業で「新たな顧客を」11月、日本有数の温泉地にオープンしたホテル『KÚON 箱根強羅』（神奈川県）。一歩足を踏み入れると“大人