俳優のディーン・フジオカが16日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(毎週火曜21:00〜)の囲み取材会に、大泉洋とともに登壇した。ディーン・フジオカ16日に最終回を迎えた同作。SNSでは「ラストがよかった」「素敵な作品」「大号泣した」と絶賛のコメントが多く寄せられている。自らの目的のために恐ろしい計画を実行しようとする兆(岡田将生)と、それを阻止しようとする文太(大泉洋)らBit5、市松(北村匠