過去イチ！撮影の手ごたえ--’24年12月にグラビア復帰してから、フライデーで表紙を飾るのはこれで２回目となります。今回の撮影はいかがでしたか？エリカ「衣装がどれも本当に可愛くて、現場に入った瞬間にテンションが上がりました。普段は『はい、撮れました！』と終了の合図がかかるとすぐ控え室に戻って次の衣装に着替えるんですが、今回はＯＫがかかっても『さっきのシーン、もう一回撮ってみたいです』って私たちから提案す