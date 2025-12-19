今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。産後から夫婦共にテレワーク生活に切り替えたA子さんは、旦那さんとのテレワーク生活を楽しみにしていました。しかし、実際に始まると、生活音が気になってしまい──。 夫婦でテレワーク 私と夫は産後から、保育園からの呼び出しに直ぐに対応できるよう、夫婦共にテレワークで仕事をするようになりました。 テレワークを始める前