【モデルプレス＝2025/12/19】なにわ男子が出演するテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）が、12月19日に番組史上初となる1時間スペシャルを放送。なにわ男子が、人気ジュニアグループ・ACEesや人気芸人たちと対決する企画を届ける。【写真】なにわ道枝、Snow Man目黒蓮へ“ぬくもりハグ”◆なにわ男子＆ACEes、事務所先輩楽曲のサビダンス対決今回の放送では、事務所の先輩たちの楽曲の【サビ部分】だけ