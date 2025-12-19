【セブン-イレブン】で11/6・11/9から販売がスタートしたのは、お茶とミルクのおいしさを満喫できる「恋するTEA PARTY」シリーズの第1弾。「紅茶に恋するTEA PARTY」として、香り高い紅茶とまろやかなミルクの甘さがマッチしたスイーツを販売してます。人気商品をご紹介するので、紅茶好きは要チェックです。 今にも香ってきそう「紅茶のシュークリーム」 セブンの人気スイーツ・シュ