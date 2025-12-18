日産自動車株式会社と日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社は、2026年1月に開催される「東京オートサロン2026」への出展概要を発表した。 同社ブースでは、NISMOの新コンセプトモデルをはじめ、マイナーチェンジ版「フェアレディZ」やアウトドア志向の「エクストレイル」車中泊仕様、カスタム「日産リーフAUTECH」など全6台を展示予定である。トークショーや特別イ