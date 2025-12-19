今年公開35周年を迎えたファミリー映画の決定版『ホーム・アローン』が今夜放送の『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にお目見えする。クリスマスの家族旅行に置いてきぼりを食らい、おひとり様を満喫しつつ、泥棒たちを撃退する少年ケビンを演じ、大ブレイクしたマコーレー・カルキンも今や45歳！キャストの近況をチェックしてみよう。【写真】日本公開から35年！『ホーム・アローン』“あの頃”とその後の