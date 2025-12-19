日本ハムの森本稀哲外野守備走塁コーチが、「外野手会」を開催したことを報告した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し「今年は遅刻者無しで外野手会やりました」と投稿。「なんだろうね〜いっつも一緒にいるのに、まーネタが尽きないね。この子達ホント底無しの元気だわ！！」と泣き笑いの絵文字をつけた。「＃肉最高」などとハッシュタグをつけ、お肉を堪能した様子。楽しそうな集合ショットを見せた。アカウント