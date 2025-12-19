福山雅治（56）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニー＆ワールドプレミアに登壇した。全盲のFBI捜査官・皆実広見役で主演する「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）が24日公開、完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が28日午後9時からTBS系で放送される。舞台あいさつには映画の主題歌「木星feat．稲葉浩志」をバックに入場。「『木星』で登場したことで、いよ