札幌・中央警察署は2025年12月19日、暴行の疑いで札幌市厚別区に住む無職の男（46）を現行犯逮捕しました。男は19日午前1時すぎ、札幌市中央区南4条西3丁目にある飲食店ビルで、札幌市豊平区に住む男性（46）の顔面を殴った疑いが持たれています。警察によりますと2人に面識はなく、男は右の手拳で男性の口元付近を殴打。その後男性から、「（男が）いきなり金を貸せと言って殴ってきた」と警察に通報があり、事件が発覚したという