ジャスミンティーの上に乗った、たっぷりのチーズフォーム。 （店スタッフ） 「チーズフォームティーです」 中国の若者に人気の “新感覚ティー” を提供します。 ジャスミンティーの上にたっぷりと乗せるのは、ホイップやチーズなどを混ぜ合わせた “チーズフォーム”。 香り高いお茶と少ししょっぱいチーズフォームの組み合わせ