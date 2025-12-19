12月16日、自民党が新たな政治活動用ポスターを発表したが、そのキャッチコピーをめぐってネット上で思わぬ騒動が起きている。【写真】キャッチコピーが話題になった、自民党の“新ポスター”330万回インプレッション発表されたポスターは赤と白を基調とした2種類で、高市早苗首相がポーズを決めた写真に「日本列島を、強く豊かに。」というキャッチコピーが躍っている。初回印刷枚数は過去10年で最多の32万枚にのぼり、ネッ