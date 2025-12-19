社会現象から６年…１５歳に成長した女優・新津ちせの姿が公開された。モデルで女優の岡本望来が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、１８日に放送されたＥテレ｢姫とボクはわからないっ｣に出演したことを報告。「ネットの使い方、危ないところなどを学べるドラマです！」と内容を紹介し、「ちせちゃんと写真を撮ってもらいました。また会えるように頑張ります」。レギュラーを務める新津とうれしそうに記念撮影した。