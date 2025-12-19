ユールゴーデンの小杉（右）＝5月、ロンドン【ロンドン共同】サッカーのドイツ1部リーグ、アイントラハト・フランクフルトは18日、スウェーデン1部リーグのユールゴーデンからU―22（22歳以下）日本代表DF小杉啓太（19）を獲得したと発表した。加入は来年1月1日付。小杉は身長172センチのサイドバック。Jリーグ湘南の下部組織から2024年3月にユールゴーデン入りし、24〜25年シーズンは欧州カンファレンスリーグで準決勝進出に