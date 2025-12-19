横須賀米海軍病院の「外傷処置室」では被ばくした乗組員に対する治療や除染の手順を確認した。上地市長（右下）も視察していた＝１８日、米海軍横須賀基地（中継映像を撮影）米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」から放射性物質を含む水が流出し、乗組員１人が被ばくした事態を想定した日米合同の原子力防災訓練が１８日、同基地や市役所で行われた。市や米海軍、外務省、防