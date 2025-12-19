例年と比較して、寒気の影響を受けにくく、特に年内の気温は平年より高めの日が多いでしょう。北日本日本海側や北陸の降雪量は、平年より少なくなる可能性があります。北日本太平洋側や関東甲信では、低気圧の影響を受けやすい時期があり、この先1か月の降水量が多くなりそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本日本海側は、12月27日から1月2日頃にかけて、冬型の気圧配置の頻度が低く、例年よりくもりや雪（また