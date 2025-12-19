【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６５・８８ドル高の４万７９５１・８５ドルとなり、１週間ぶりに上昇した。米労働省が同日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が市場予想を大きく下回り、インフレが鈍化しているとの見方から、一時５００ドル近く上昇した。ダウ平均の構成銘柄ではないが、米半導体大手マイクロン・テクノロジーの好決算も好感さ