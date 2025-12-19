EUのフォンデアライエン欧州委員長【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は18日、ブリュッセルで開いたEU首脳会議で、南米の関税同盟メルコスル（南部共同市場）との自由貿易協定（FTA）について、来年1月に署名する意向を示した。安価な農産品の流入を懸念するEUの農家の反発を受け、当初の予定から遅れる。EU外交筋が明らかにした。フォンデアライエン氏は週内にブラジルを訪れ、FTAに署名する