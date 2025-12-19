安倍元総理が銃撃され殺害された事件の裁判で、検察側は18日、山上徹也被告に対し無期懲役を求刑しました。これに先立って山上被告の伯父は取材に応じ「事件を通して何千人もの旧統一教会の信者が助かった」と語りました。■伯父「社会的意義が反映されるべき」判決前、最後となる裁判を前に、取材に応じたのは元弁護士の山上徹也被告の伯父。山上被告の伯父 「量刑は、犯行までに生じたことをもとに判断されるが、ここまでの影響