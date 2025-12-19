カブスが１８日（日本時間１９日）、前ＤｅＮＡのタイラー・オースティン一塁手と１年間のメジャー契約で合意したと米各メディアが伝えた。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者によると年俸１２５万ドル（約２億円）＋インセンティブとなる模様。オースティンは２０１６年ヤンキースでデビューも２０２０年からＤｅＮＡでプレーし２０２４年には３割１分６厘でセ・リーグの首位打者に輝き、日本一にも貢献。しかし、