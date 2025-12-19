「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」 気象庁は、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。鹿児島、宮崎、沖縄を除く日本列島ほぼ全域に発表されています。 12月24日から1月1日にかけて、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。 しています。 北海道地方 １２月２４日頃から かな