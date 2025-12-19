NY株式18日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47951.85（+65.88+0.14%） S＆P5006774.76（+53.33+0.79%） ナスダック23006.36（+313.04+1.38%） CME日経平均先物49480（大証終比：+330+0.67%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は５日ぶりに反発。取引開始前に発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が総合指数で前年比２．７％、コア指数で２．６％と予想外の伸び鈍化となった。ＦＲＢ