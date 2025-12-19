米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.458（-0.025） 米10年債4.118（-0.035） 米30年債4.798（-0.028） 期待インフレ率2.241（-0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想外の伸び鈍化となり、ＦＲＢの利下げ期待を裏付ける内容となったことで利回りは低下。 一方、今回は政府機関閉鎖の