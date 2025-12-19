モデルでタレントの森泉が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）にゲスト出演！「ママ森」こと2022年に逝去した大好きな祖母で、世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの故郷を巡った。美しい衣装の数々や貴重な家族写真を鑑賞しながら森泉が明かした、孫ならではの思いとは……？ 【TVer】MC藤木直人、生放送スタジオ不在……仲良しゲスト・森泉「（藤木に）会いに来たらいない！」『旅サラダ