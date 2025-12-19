訪日外国人客が増加している長野県白馬村は１８日、深夜の騒音や落書きなどの迷惑行為に罰金を科すことを決めた。迷惑行為を規定した現行の「マナー条例」に罰則を新設したもので、改正案が同日の村議会定例会で賛成８、反対２の賛成多数で可決された。罰則は来年７月１日から適用される。村総務課によると、現行の条例は「美しい村と快適な生活環境を守る条例」との名称で２０１５年に制定された。歩きながらの飲酒や路上喫煙