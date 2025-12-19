1月14日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ 主演・杉咲花、監督/脚本・今泉力哉で贈る「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。この度、岡山天音の出演が決定。岡山が演じる早瀬小太郎（29）は、杉咲演じる主人公・土田文菜（27）が学生時代、アルバイトをしていたラーメン店で出会った先輩。アルバイト時代から文菜に好意を抱いていて、何度か告白しているが、成就せず。2人はある種腐れ縁のような関係で