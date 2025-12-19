本日12月19日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル！“コストコに取り憑かれた俳優”矢田亜希子が“伝説の家政婦”志麻さんと最強タッグを結成！Aぇ! groupリーダーの小島健、タイムマシーン3号と共に、コストコで冬のおすすめグッズをチェック。さらに、自らもコストコのヘビーユーザーだという志麻さんおすすめ食材も紹介しつつ、クリスマスメニュー用の食材をたっぷりとお買い上げ。そして、