2023年9月から2024年3月まで放送し、国内外で幅広いファンを獲得し大きな反響を呼んだTVアニメ『葬送のフリーレン』。第2期を、2026年1月16日（金）より毎週金曜よる11時 日本テレビ系 FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）にて放送する。第2期放送を前に、1月9日（金）深夜から7夜連続で、第1期のエピソードから計20話をピックアップして放送することが決定（関東ローカル）。第2期に向けての予習復習として、あの感動をもう一度！■「