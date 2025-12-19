自民党の萩生田幹事長代行が、21日から台湾を訪問することがわかりました。関係者によりますと、萩生田氏は21日から3日間の日程で台湾を訪問する予定で、頼清徳総統との会談を調整しています。萩生田氏の地元である東京・八王子市の「友好交流都市」となっている高雄市も訪れる予定です。日中関係が悪化する中での与党幹部の台湾訪問は、中国の反発が予想されます。萩生田氏が政調会長を務めていた2023年、台湾を訪れ、当時の蔡英