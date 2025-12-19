広島・中村奨成外野手（２６）が１８日、来季のテーマに“天敵撃ち”を掲げた。この日はマツダスタジアムに隣接する屋内練習場で打撃練習。今季、特に苦しんだ投手に巨人・山崎とＤｅＮＡ・東を挙げてリベンジに燃えた。今オフは打撃フォームの完全習得を目指す考えで、今年からのさらなる飛躍へ万全の準備を整える。マシン打撃を繰り返す中村奨は、苦い記憶をよみがえらせていた。描くのは、辛酸をなめた相手への逆襲。「今年