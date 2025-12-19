経済対策やこの後予想される日銀の利上げを受け、2026年の物価・円安・経済はどうなっていくのか。専門家からは「サナエノミクス」の“矛盾”を懸念する声も…。【写真を見る】なぜ？FRB利下げも“続く円安”…長引く「物価高」や「円安」2026年どうなる？【Bizスクエア】 高市政権の経済対策は「矛盾する2つ」政府の経済政策の裏付けとなる2025年度補正予算案が、11日の衆議院本会議で与党と国民民主・公明の賛成多数で可決し、参