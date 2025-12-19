広島・小園海斗内野手（２５）の契約更改交渉が１８日、チームで唯一、年明けにずれ込む見通しになった。鈴木球団本部長が「（日程は）未定。年を越すんじゃないかなと思う。詳細は申し上げられない」と語った。すでに下交渉を重ねているが、次回交渉日の設定が難航している。７年目の小園は今季、１３８試合の出場で打率・３０９、３本塁打、４７打点と攻撃陣をけん引。自身初タイトルとなる首位打者と最高出塁率の２冠に輝い