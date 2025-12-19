アニメ映画『クスノキの番人』より、主題歌入り最新予告映像が解禁。主題歌はUruの新曲「傍らにて月夜」に決定。楽曲はback numberが本作のために書き下ろした。併せて、追加声優陣として子安武人、田中美央、神谷明の出演が発表された。【動画】主題歌はback number楽曲提供によるUruが歌う「傍らにて月夜」主題歌入り最新予告本作は、累計100万部を突破した東野圭吾の同名小説を、東野原作作品では初めてアニメーション映