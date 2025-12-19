日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜21時）にて、過去に金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品を2週連続で放送することが決定。『名探偵コナンエピソード“ONE”小さくなった名探偵』を2026年1月16日、『江戸川コナン失踪事件史上最悪の二日間』を同年1月23日に放送する。【写真】工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』場面