女優の南沙良が18日、自身のインスタグラムを更新。“寝癖”ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】南沙良、圧巻のドレス姿に絶賛の声「美しすぎる」「超絶美人」南は投稿で「ねぐせファクトリー」「髪の毛ほっそ。笑」とつづり、頭頂部の寝癖が立った状態を捉えた写真を披露。ラフで飾らない一瞬を切り取った。この投稿にファンからは「素晴らしい立ち方」「寝癖かわいい」「鬼太郎やないかい」「寝癖も素敵」といっ