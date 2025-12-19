今回は、知人のA子さんにお聞きした娘さんのエピソードをご紹介します。仲良し3人組のはずだったのに、ひとりだけ「おそろいコーデ」から省かれてしまった娘。悲しむ我が子を見て、憤るA子さんでしたが――。 仲良し3人組 私には、小学5年生の娘がいます。 娘には、B美ちゃんとC子ちゃんという友人がおり、2人とは大の仲良し。学校ではいつも3人組で行動しており、家族ぐるみでもお付き合いをしていま