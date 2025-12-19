北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の最終回が18日に放送され、渉（北村）とあん（仲間）が離婚の末にたどり着いた“答え”が描かれると、ネット上には「涙が止まらん」「尊すぎるドラマ」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】一緒にクリスマスを迎えた渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）