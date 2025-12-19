メ～テレ（名古屋テレビ） 19日未明、愛知県南知多町の住宅で火事があり、火元とみられる住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、19日午前0時半ごろ南知多町内海の住宅で「炎が上がっている」と通行人から警察に通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡からは年齢や性別が分からない1人の遺体が見つかりました。 消防によりますと、こ