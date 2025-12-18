ダイハツ工業株式会社は、2026年1月9日から11日に開催される「東京オートサロン2026」に出展し、“わたしにダイハツメイ。”をテーマにした個性豊かなカスタマイズカー5台を公開すると発表した。 同社ブースでは、軽商用車からは遊び心あふれる「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命」とアウトドア対応型「パネルバン EXTEND3」、軽乗用車からはスタイル提案を重視した「ムーヴ クロメキ」「ム&