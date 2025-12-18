気温が下がり始める10月は、バッテリーの性能低下がもっとも起きやすい時期。エンジンのかかりが重くなる前に、早めの点検・交換を検討したい季節だ。今回は 2025年10月のカー用品店売れ筋バッテリーTOP10 を紹介する。 日常使いの軽自動車から最新のアイドリングストップ車、輸入車まで、“ユーザーが実際に選んだモデル”をチェックしてみよう。 ※2025年10月の販売データを元に記事を作