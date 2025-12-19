グラビアアイドルの溝端葵と高野真央が、19日発売の『FRIDAY』（講談社）2026年1月2・9・16日号の表紙、巻頭12ページに登場する。【別カット】ダイナマイトボディが重なり合う…溝端葵、高野真央、衝撃の密着カットデビューわずか9ヶ月で、ともに急成長中の“あおまお”こと、溝端と高野の仲良しコンビ。さまざまな雑誌を席巻し、2026年グラビア界のニューヒロインと言われている2人が、ダイナマイトボディを惜しげもなく披露