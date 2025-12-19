リアルゲイトは、「SHIFT HOTEL Shibuya Hatagaya」を2026年1月に開業する。築53年のビルを再生した。客室は大人数での宿泊にも対応し、キッチンや洗濯機を備えた。客室アートは幡ヶ谷にギャラリーを構えるgallery communeがキュレーションを担当した。宿泊者には地元の飲食店やショップを紹介する幡ヶ谷マップとオリジナルトートバッグをプレゼントする。またロビーや客室では幡ヶ谷の街に合わせて選曲したプレイリストを用意する