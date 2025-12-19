もしあなたが突然、倒れたら…。銀行口座も入っている保険もわからずご家族が右往左往される可能性はありませんか？ たとえ50代でも、「絶対に大丈夫」という保証はありません。万が一の時に残された家族に迷惑をかけないために、まとまった休みが取れる年末年始に、ぜひ最低限の「相続対策」をしておきましょう。『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のためのたった5日で相続対策』（ダイヤモンド社刊）の著者で税理士の板倉京