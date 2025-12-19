３ピースバンド「ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒ」が楽曲提供したシンガー・ソングライター、Ｕｒｕの新曲「傍らにて月夜」がアニメ映画「クスノキの番人」（来年１月３０日公開）の主題歌に決定したことが１８日、分かった。来年１月１９日にデジタル、同２８日にＣＤでリリースされる。ベストセラー作家・東野圭吾氏の同名ファンタジー小説が原作で、失職した青年が“その木に祈れば願いがかなう”と伝えられるミステリアスなクスノ