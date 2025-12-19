東京シティ競馬（TCK）所属の御神本訓史騎手が、12月18日に行われた川崎競馬第11Rでラティサワーに騎乗し、地方競馬通算3000勝を達成した。地方競馬現役騎手としては13人目、南関東所属の現役騎手としては2人目の到達となる。御神本騎手は1999年4月10日に益田競馬場で初騎乗を果たし、同日に初勝利を挙げた。2002年9月に大井競馬へ移籍後は、南関東競馬を代表するトップジョッキーとして長年にわたり第一線で活躍。3000勝達成