麒麟・川島明がMCを務める特別番組『麒麟川島のクイズ de グランプリ 有馬記念を楽しもう！SP』が、12月21日（日）16時30分から17時30分まで、関西テレビで放送される。年末の中央競馬最大の一戦・有馬記念（G1）を前に、競馬ファンはもちろん、初心者でも楽しめる内容として制作された同番組は、往年の人気番組『クイズダービー』をオマージュ。川島明がMCとして番組を進行し、有馬記念の魅力をクイズ形式で紹介していく。