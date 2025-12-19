OH MY GIRLのメンバーで女優としても活躍するユアが、透明感あふれる美貌で魅了した。【写真】ユアの真っ白なワキがあらわ…ユアは、12月16日にソウル江南（カンナム）区のメガボックスCOEXで開催された映画『PROJECT Y』の制作報告会に出席した。この日ユアは、ブラックを基調としたシックなスタイリングで登場。色白の肌と透明感あふれるビジュアルがブラックの衣装に美しく映え、会場の視線を集めた。ニット素材のノースリーブ