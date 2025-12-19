レッズが今季パイレーツとマリナーズで合計７０試合２８ホールドを挙げた左腕ケイレブ・ファーガソン投手との１年契約を発表した。米メディアによると年俸４５０万ドル（約７億円）。２９歳のファーガソンは、今季パイレーツとマリナーズで７０試合に登板し、６５回１／３を投げ被本塁打はわずか２本、防御率３・５８だった。平均球速は９４マイル（約１５１キロ）ながら左打者に対してシンカーを多用し打率１割８分４厘、本塁