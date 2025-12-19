アメリカのトランプ政権はイスラエルを不当に標的とした捜査に関わったとして、ICC＝国際刑事裁判所の判事2人に制裁を科しました。アメリカ政府が制裁を科したのは、国際刑事裁判所のジョージア人とモンゴル人の判事2人です。ルビオ国務長官は制裁の理由について、2人の判事が「イスラエルの同意を得ずに、イスラエルの国民を逮捕・起訴しようとするICCの活動に直接関与した」と説明したうえで、「ICCはイスラエルを標的とした政治